Более 67% граждан считают обстановку в Украине напряженной, – опрос. Новости

Более 67% граждан считают обстановку в Украине напряженной. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в опросе*, проведенном исследовательским центром «Социс».

Согласно этим данным, стабильной обстановку в Украине считают почти 20% респондентов. Еще почти 9% оценили ее как взрывоопасную. Кроме того, почти 49% респондентов считают, что события в Украине развиваются в чем-то правильном, а в чем-то неправильном направлении, еще 20% убеждены, что в неправильном и почти 26%, что в правильном.

Фото: скриншот исследования

*Исследование было проведено в период с 29 мая по 6 июня 2019 года силами исследовательского центра «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 4 тыс. респондентов.