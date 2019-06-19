После купания в озере: В Рубежном госпитализированы 18 человек. Новости

На Луганщине полиция выясняет обстоятельства и причины попадания в инфекционное отделение 18 граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Как рассказала Татьяна Погукай, 18 июня в 21:56 в дежурную часть Рубежанского отдела полиции из Рубежанского межрайонного филиала «Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» поступила информация о том, что в инфекционное отделение госпитализированы 18 граждан, из которых 15 – дети. По предварительной информации, все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное.

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства и причины заболевания.

В настоящее время все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.