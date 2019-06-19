В Донецке на проспекте Павших Коммунаров произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 18 июня произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, авария произошла на регулируемом перекрестке на пр. Павших Коммунаров: столкнулись два легковых автомобиля.





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