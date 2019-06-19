Дороговато: В Луганске детям делают платные прививки, бесплатных вакцин нет. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске несколько месяцев детям в поликлиниках не делают прививки. Ситуацию с вакцинами обсуждают местные жители в соцсетях.

Родителям предлагают проводить вакцинацию детей в платных клиниках. «Моему сыну 4 мес. Прививок еще не делали. Были у педиатра (4-я детская), она сказала, что прививок по-прежнему нет. Предложила сделать одну прививку пентаксим в частной клинике "Солнышко", цена 3500 руб. (1440 грн по местному курсу на 19.06.2019 – ред.). БЦЖ пока вообще не делаем, так как их тоже нет, вроде как из-за того, что Россия гуманитарку не передает», – пишет Данила.

Жители Луганска отмечают, что подобная ситуация и в других больницах и роддомах:

Юлия: «С этим столкнулись все жители ЛНР, имеющие детей, тоже ждем прививок»;

Екатерина: «Прививок нет, но вы держитесь. Уже, действительно, нет в роддомах БЦЖ и гепатита, без которых раньше не выписывали. А теперь – ну нет и нет, никому ничего не нужно. Зато по новостям в царстве-государстве все хорошо»;

Александр: «Мы тоже ждали. Нам год и 3 месяца, и до сих пор не все прививки. Педиатры говорят: подождите, раз есть платные, значит, привезут и бесплатные»;

Виктория: «С вакцинами на данный момент ситуация непонятная. Если вы прививаете своих детей, то нужно это делать максимально безопасно. Не желайте денег на вакцину»;

Екатерина: «На Якира (роддом – ред.) вроде нет, вчера девочка писала, им не сделали».

В роддоме 3-й больницы БЦЖ делают. «Нам 5 дней, и вчера при выписке сделали прививку БЦЖ в 3-й больнице», – пишет Эдуард.

Также люди возмущены, что приходится вакцинировать детей за большие деньги. При этом многие отмечают, что все же делали платные прививки: