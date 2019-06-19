Дороговато: В Луганске детям делают платные прививки, бесплатных вакцин нет. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске несколько месяцев детям в поликлиниках не делают прививки. Ситуацию с вакцинами обсуждают местные жители в соцсетях.
Родителям предлагают проводить вакцинацию детей в платных клиниках. «Моему сыну 4 мес. Прививок еще не делали. Были у педиатра (4-я детская), она сказала, что прививок по-прежнему нет. Предложила сделать одну прививку пентаксим в частной клинике "Солнышко", цена 3500 руб. (1440 грн по местному курсу на 19.06.2019 – ред.). БЦЖ пока вообще не делаем, так как их тоже нет, вроде как из-за того, что Россия гуманитарку не передает», – пишет Данила.
Жители Луганска отмечают, что подобная ситуация и в других больницах и роддомах:
- Юлия: «С этим столкнулись все жители ЛНР, имеющие детей, тоже ждем прививок»;
- Екатерина: «Прививок нет, но вы держитесь. Уже, действительно, нет в роддомах БЦЖ и гепатита, без которых раньше не выписывали. А теперь – ну нет и нет, никому ничего не нужно. Зато по новостям в царстве-государстве все хорошо»;
- Александр: «Мы тоже ждали. Нам год и 3 месяца, и до сих пор не все прививки. Педиатры говорят: подождите, раз есть платные, значит, привезут и бесплатные»;
- Виктория: «С вакцинами на данный момент ситуация непонятная. Если вы прививаете своих детей, то нужно это делать максимально безопасно. Не желайте денег на вакцину»;
- Екатерина: «На Якира (роддом – ред.) вроде нет, вчера девочка писала, им не сделали».
В роддоме 3-й больницы БЦЖ делают. «Нам 5 дней, и вчера при выписке сделали прививку БЦЖ в 3-й больнице», – пишет Эдуард.
Также люди возмущены, что приходится вакцинировать детей за большие деньги. При этом многие отмечают, что все же делали платные прививки:
- Евгения: «На детях делать такие деньги, у нас ничего в жизни святого не осталось»;
- Маргарита: «Докатились до того, что нет даже самого необходимого. Сразу возникает вопрос, как государство допускает, что в частных поликлиниках есть прививки, а в гос. – нет? Сразу возникает мысль о коррупции и воровстве. И чья это клиника "Солнышко"? Наверняка, кого-то из "вышестоящих"...»;
- Максим: «Мы бесплатно делали все прививки. Правда, это было при СССР, 86-90-е годы. Почему сейчас такого нет»;
- Екатерина: «С учетом того, что Пентаксим нужно поставить 3 штуки с интервалом в 45 дней, а посчитать+ осмотр педиатра 400 руб. (165 грн – ред.) в том же "Солнышко", нужно уже, как минимум, 12 тыс. руб. (4938 грн – ред.)»;
- Виктория: «Я бы подождала. Дороговато... Ее ведь три раза нужно сделать. Я своим детям делала после года прививки по календарю»;
- Евгения: «Мы делали на днях платную вторую Пентаксим и третью гепатит, ребенку 6 мес., до этого прививки делали все по графику в дет. больнице (повезло, хватило еще). Дорого, а что делать, вообще неизвестно, когда будут эти прививки»;
- Юлия: «Сколько от гепатита стоит прививка? И где делали?»;
- Евгения: «В Солнышке, осмотр педиатра 400 руб. (165 грн – ред.), гепатит 550 руб. (226 грн – ред.), вроде бы, точно не скажу, т.к. еще и за Пентаксим сразу платили. еще нужно на прием анализ крови и мочи, можно сдать в своей поликлинике бесплатно, нам направление медсестра выписывала»;
- Екатерина: «Мы все АКДС делали в "Солнышко", ждали-ждали, пока ребенку 1,6 не исполнилось. И начали делать платные»;
- Алина: «Есть еще в "Мать и дитя" вакцины: Пентаксим, КПК, против гепатита. Пентаксим на 200 руб. (82 грн – ред.) дешевле, чем в "Солнышко"»;
- Николай: «Мы делали в платной поликлинике, так как в обычной поликлинике нет этих вакцин. Врач сама сказала, что ждать надо долго. Мы не стали ждать и пошли платную сделали, так как здоровье ребенка дороже денег».
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