Куда и за сколько можно уехать: Житель Макеевки показал железнодорожный вокзал (Фото). Новости

Из неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) в некоторые города можно уехать электричкой. Об этом рассказал макеевчанин Артур.

«Я показал железнодорожный вокзал в Макеевке. Куда можно уехать, в какие города и за какую цену – сообщил Артур.

Макеевчанин показал все направления следования пригородных поездов, указанные в расписании в здании вокзала – это Ясиноватая, Дебальцево, Иловайск, Байрак (Горловка). Артур спросил у сотрудницы кассы, сколько стоят билеты в разные города. Были озвучены следующие цены: 17 руб. (7 грн по местному курсу на 20.06.2019) стоит билет из Макеевки до Иловайска, 26 руб. (11 грн) – до Дебальцево. В «ЛНР» также ходят электрички: в Луганск можно доехать за 74 руб. (30 грн). В Россию прямых поездов нет, до Успенки, что на границе с РФ, можно приобрести билет за 42 руб. (17 грн) и 63 руб. (26 грн).

Также Артур показал вокзал снаружи и внутри, территорию возле вокзала, платформы, где совершается посадка на электрички. «Людей сегодня многовато, все ждут своих электричек», – сказал мужчина.

«Сейчас должен приехать поезд Ясиноватая Успенка, проезд 42 руб. (17 грн – ред.)», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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