На Донетчине соревновались танкисты (Фото). Новости

В Донецкой области прошли соревнования на лучший танковый экипаж. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
На одном из полигонов Донецкой области состоялись соревнования на лучший танковый экипаж. Мероприятие проходило в два этапа. Сначала его участники соревновались в преодолении полосы препятствий, которая включала в себя выполнение практических упражнений по огневой, тактической, инженерной подготовке. А также некоторые специальные элементы – загрузка и разгрузка боеприпасов, эвакуация раненого члена экипажа и предоставление домедицинской помощи.
Заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь отметил, что, когда работают подразделения различных бригад, то друг у друга учатся, подсказывают, делятся опытом. Также он сообщил, что учения были максимально приближены к боевым условиям.
Участие в соревнованиях принимали пять команд. Экипаж танка отдельной бригады морской пехоты, который сейчас выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, завоевал 1-е место.
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