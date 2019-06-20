На Луганщине в прифронтовой зоне напали на инкассаторскую машину. Новости

На Луганщине в прифронтовой зоне напали на инкассаторскую машину, перед автомобилем прогремел взрыв. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, открыто уголовное производство по факту разбойного нападения, которое произошло 19 июня около 9:00 на автодороге пгт Врубовка – с. Николаевка в Попаснянском районе Луганщины.

«Перед инкассаторским автомобилем, который принадлежал акционерному обществу коммерческого банка "ПриватБанк", произошел взрыв. В это время транспортное средство двигалось из г. Северодонецк в г. Попасная. В нем находились трое работников инкассации, никто из них не пострадал. В результате взрыва был поврежден автомобиль. Денежные средства остались в безопасном месте. Осмотром места происшествия обнаружена воронка глубиной 0,31 м и два обломка от детонатора», – говорится в сообщении.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенный организованной группой). Сейчас проверяются все версии об обстоятельствах разбойного нападения», – сообщили в прокуратуре.