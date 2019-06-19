Война на Донбассе остается главной проблемой украинцев, – опрос. Новости

Самой главной личной проблемой для 62% граждан Украины остается война на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в опросе*, проведенном исследовательским центром «Социс».

Согласно данным, почти 49% респондентов отметили главной личной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий в стране. На третьем месте для почти 44% украинцев находится повышение коммунальных тарифов. Для 28,5% главная проблема – повышение цен на товары и услуги, инфляция. На пятом месте у 23% украинцев главная проблема – коррупция в центральных органах власти в Украине. На шестом – отсутствие работы, эту проблему назвали почти 22% респондентов.

Еще по 16% респондентов считают проблемой некачественное медицинское обслуживание и коррупцию в судах, полиции и прокуратуре.

Кроме того, более 67% граждан считают обстановку в Украине напряженной.

*Исследование было проведено в период с 29 мая по 6 июня 2019 года силами исследовательского центра «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 4 тыс. респондентов.

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