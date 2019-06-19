Нормандская четверка и Донбасс: Эксперт об изменении отношений международных партнеров Украины. Новости

Германия и Франция уже достаточно длительное время пытаются сменить кнут на пряник в отношениях с Россией. Такое мнение выразил директор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный Посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

По его словам, в неформальных дискуссиях украинских дипломатов с представителями Германии и Франции международные партнеры Украины аргументируют свою позицию так: «Нельзя Россию загонять в уголь, нельзя ее изолировать. Смотрите, столько лет действуют санкции. Они, в принципе, неплохо их переживают. Вы должны искать компромиссы. Вы должны тоже работать над тем, чтобы каким-то образом облегчать ситуацию на Донбассе, а не только надеяться на нас. А мы хотим, чтобы Россия была более активным участником диалога, нам легче будет с ней работать».

Он отметил, что в этом контексте важно не только заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «динамическом восстановлении» отношений Европы и России.

«Еще раньше на Санкт-Петербургском экономическом форуме Германия и Россия подписали достаточно масштабный документ об активизации экономического сотрудничества. Я хочу сказать, что это хуже заявления Макрона», – считает Корсунский.

Эксперт акцентировал, что возвращение России в ПАСЕ, которое пролоббировано Германией и Францией, это тоже сигнал, и аргументация примерно такая: «Вы говорите, Россия нарушает права человека – мы с этим согласны, но как мы можем об этом ей сказать, если она не присутствует в том самом органе, который борется за права человека».

«И, вроде бы, правильный аргумент, но мы прекрасно понимаем, что это тот же аргумент из серии, что Совет безопасности ООН всегда был основой международного права, его решения обязательные, а теперь, когда там страна – член Совета безопасности ООН имеет одновременно право вето, и она же является главным нарушителем международного права, мы понимаем, что Совбез ООН исчерпал свои возможности в таком виде. Поэтому многие страны давно и настойчиво говорят о том, что его надо реформировать. Я думаю, что тоже самое будет и в ПАСЕ, и в самом Совете Европы», – уверен эксперт.

«Что касается ПАСЕ – там же не просто возвращение российской делегации. Там меняют правила игры, которые не позволят в будущем исключать делегации. Россия это очень сильно лоббирует – она перестала платить взносы, хотя платила очень большие деньги в бюджет этой организации. Мы же не можем платить за нее эти деньги. К сожалению, там этот фактор сыграл свою роль», – добавил Корсунский.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше, где обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за срочное проведение переговоров в Нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе, заявив об этом на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: