На «Каргилле» основная на мосту, льгота в конце посадки: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня. Новости

Сегодня утром, 19 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,4 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10030 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9830 человек и 1670 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8210 человек и 1315 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4800 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11495 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/45;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ирина: «7:57. В Майорске в 6:20 из Донецка около 100 машин, не считая перевозчиков. Пеших – полная сетка. На украинском БП Майорск из Украины в Донецк около 30 машин. Пешие – сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Michael: «8:15. В Марьинке в Донецк машин 30 перед броневиком»;

Liza: «7:28. "Каргилл" (выезд из Донецка ): основная на мосту, льгота в конце посадки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Iraida: «8:48. Новотроицк в Украину 50 авто перед шлагбаумом»;

«Администратор»: «8:51. Еленовка. Родственник приехал в 4:45 был по льготе 30, основная была до третьего туалета. Пропускают каждые 15 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.