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В ГСЧС уточнили количество госпитализированных после купания в озере на Луганщине. Новости

В ГСЧС уточнили количество госпитализированных после купания в озере на Луганщине

19.06.19 09:23dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное в Рубежном поступили 27 человек, в том числе 22 ребенка, с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Луганской области.

«В течение 17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 27 человек (из них 22 ребенка), которые 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное в г. Рубежное», – отметили в ГСЧС.

Там добавили, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек.

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