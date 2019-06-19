Переселенец из Донецка изготавливает и ремонтирует улья в прифронтовой Николаевке. Новости

В прифронтовой Николаевке (Донецкая обл.) переселенец Олег НУт из ныне неподконтрольного украинским властям Донецка открыл сервисный центр по ремонту и изготовлению ульев. Помог ему в этом Международный Комитет Красного Креста (МККК).
В Николаевку Олег Нут переехал вместе с семьей из Донецка в период активных обстрелов города. В прифронтовом селе его профессия бухгалтера оказалась невостребованной. «Здесь уже до этого не было работы по моей специальности. Здесь осталась часть колхоза, где один бухгалтер и больше никого нет. Нет структур больше, где я бы мог устроиться. Ближайший город у нас Волноваха, но и Волноваха сейчас тоже в "депрессии"», – отмечает мужчина.
Олег попробовал себя в столярном деле – ремонтировал соседям окна и двери, а также пчелиные улья, которые вскоре научился сам изготавливать, поскольку в селе на них есть спрос. Но без качественного оборудования такое производство забирало много времени. Приобрести необходимые деревообрабатывающие верстаки переселенцу помог Международный Комитет Красного Креста.
«Я сейчас произвожу примерно 4-8 ульев. Каждый станок настраивается на 1-2 операции. Много времени занимает, чтобы перенастроить этот станок. Сейчас у меня, в связи с тем, что мне помог Красный Крест, почти под каждую операцию есть готовые настройки на каждом станке», – рассказывает мастер.
Новое оборудование значительно ускорило его производственный процесс. Теперь на изготовление одного улья Олег тратит один день.
Потенциальный клиент переселенца – его сосед Григорий Хачхаржи. Мужчина занимается пчеловодством свыше 10 лет, и недавно сам получил от Красного Креста 5 ульев и деньги на приобретение пчел.
Пилотный проект по поддержке семей, которые занимаются пчеловодством, Международный Комитет Красного Креста основал в этом году. Благодаря этому 139 жителей из 26 прифронтовых сел Волновахского и Марьинского района Донетчины получили все необходимое для разведения пчел.
«В набор входило оборудование, 5 ульев. К ним идут укомплектованные рамки, вощина и костюмы. На втором этапе этого проекта семьи получили денежный грант на приобретение 5 пчелиных семей», – сообщила представитель МККК Мария Панасий.
В этом году МККК планирует передать пчеловодам инвентарь для сбора меда.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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