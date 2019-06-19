В Украине могут восстановить прекращенное ж/д сообщение с Донбассом, – СМИ. Новости

Кабинет министров Украины 12 июня утвердил стратегию АО «Укрзализныця» на 2019-2023 годы. Стратегия учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает «LIGA.net».

«Планы на Луганскую и Донецкую области. Стратегия учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями», – отмечает издание.

«Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%. К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое», – добавляют в издании.