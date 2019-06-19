Социологи выяснили намерения украинцев голосовать на выборах в Верховную Раду. Новости

Более 52% украинцев отметили, что всегда голосуют в период выборов в стране. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в опросе*, проведенном исследовательским центром «Социс».
Согласно опросу, почти всегда голосуют на выборах 23% респондентов. Еще почти 12% граждан отметили, что голосуют на выборах в большинстве случаев, и 6,5% голосуют иногда. Ответ «Никогда не голосую» выбрали 2,7% опрошенных.
Социлоги также выяснили намерения граждан Украины голосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду, которые запланированы на 21 июля. Так, полностью уверены в том, что пойдут голосовать 54% украинцев, скорее уверены – почти 30% опрошенных, скорее не уверены – более 7% и совсем не уверены 6,6% респондентов.
Кроме того, более 67% граждан считают обстановку в Украине напряженной. Респонденты также назвали главные для них проблемы, война на Донбассе остается на первом месте.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.
*Исследование было проведено в период с 29 мая по 6 июня 2019 года силами исследовательского центра «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 4 тыс. респондентов.
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