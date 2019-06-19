В Украине сохраняется чрезвычайная пожароопасность, – ГСЧС. Новости

На территории Украины, кроме большинства районов западных областей 19-23 июня будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву и Киевской области 19-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – сказано в сообщении ГСЧС.