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В Украине сохраняется чрезвычайная пожароопасность, – ГСЧС. Новости

В Украине сохраняется чрезвычайная пожароопасность, – ГСЧС

19.06.19 09:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На территории Украины, кроме большинства районов западных областей 19-23 июня будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 19-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву и Киевской области 19-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», – сказано в сообщении ГСЧС.

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