Командующий ООС встретился с зампредседателя СММ ОБСЕ (Фото). Новости

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский провел встречу с заместителем председателя СММ ОБСЕ Марком Этерингтоном. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Как рассказали в штабе, Сырский встретился с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с Марком Этерингтоном.
Во время встречи командующий ООС проинформировал зампредседателя СММ ОБСЕ относительно текущего состояния безопасности ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, хода восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержки населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности.
В рабочем формате стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а также разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.
Командующий Объединенных сил отметил, что с украинской стороны все необходимые меры по выполнению требований Минских договоренностей выполняются в полном объеме. Однако из-за постоянных огневых провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований процесс разведения сторон на определенном участке района ООС откладывается.
Читайте также:
- Глава Генштаба ВСУ рассказал о разведении сил вблизи Станицы Луганской
- Режим тишины на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала нарушения
- Глава Генштаба ВСУ пояснил, почему не началось разведение сил и средств у Станицы Луганской
- Луганщина: Как выглядит зона разведения сил и средств вблизи КПВВ «Золотое» (Фото)
- Отсчет начался, – Клименко о разведении сил и средств у Станицы Луганской
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской сорвано, – украинская сторона СЦКК
- НВФ в очередной раз обстреляли Станицу Луганскую, – штаб ООС
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской
- Разведение сил и средств под Станицей Луганской: Сайдик рассказал о прогрессе
- Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал о ситуации
Комментарии