Командующий ООС встретился с зампредседателя СММ ОБСЕ (Фото). Новости

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский провел встречу с заместителем председателя СММ ОБСЕ Марком Этерингтоном. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, Сырский встретился с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с Марком Этерингтоном.

Во время встречи командующий ООС проинформировал зампредседателя СММ ОБСЕ относительно текущего состояния безопасности ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, хода восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержки населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности.

В рабочем формате стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а также разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Командующий Объединенных сил отметил, что с украинской стороны все необходимые меры по выполнению требований Минских договоренностей выполняются в полном объеме. Однако из-за постоянных огневых провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований процесс разведения сторон на определенном участке района ООС откладывается.

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