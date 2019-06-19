Сводка из зоны ООС за 18 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За сутки один украинский военный погиб, четверо – ранены, двое получили боевые травмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

в районе Авдеевки – из минометов калибром 82 мм;

на окраине Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;

вблизи Песок – из миномета калибром 120 мм;

у Водяного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

в районе Луганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – из автоматических гранатометов;

вблизи Травневого – из автоматических гранатометов;

у Троицкого – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения, еще два человека – боевые травмы.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершали обстрелы позиций украинских военных:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем;

в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из стрелкового оружия.

В текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска ранним утром нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. Кроме того, сегодня утром армия Киева обстреляла поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой. По этим населенным пунктам выпущено 14 мин калибром 120 мм, также применялись гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Молодежное. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ».