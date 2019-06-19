Сводка из зоны ООС за 18 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За сутки один украинский военный погиб, четверо – ранены, двое получили боевые травмы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- в районе Авдеевки – из минометов калибром 82 мм;
- на окраине Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;
- вблизи Песок – из миномета калибром 120 мм;
- у Водяного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- в районе Луганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новолуганского – из автоматических гранатометов;
- вблизи Травневого – из автоматических гранатометов;
- у Троицкого – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки трое украинских военных получили ранения, еще два человека – боевые травмы.
С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершали обстрелы позиций украинских военных:
- вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем;
- в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Марьинки – из стрелкового оружия.
В текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
В «ДНР» сообщают, что «украинские войска ранним утром нанесли массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. Кроме того, сегодня утром армия Киева обстреляла поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой. По этим населенным пунктам выпущено 14 мин калибром 120 мм, также применялись гранатометы и стрелковое оружие».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Молодежное. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ».
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