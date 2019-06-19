Геращенко рассказала о ситуации с сексуальным насилием на Донбассе. Новости

В зоне вооруженного конфликта на Донбассе случаи сексуального насилия зафиксированы по обе стороны линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июня, в ходе выступления с трибуны парламента рассказала первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Она отметила, что сегодня, 19 июня, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, и рассказала о ситуации с сексуальным насилием, сложившейся в зоне военного конфликта Донбассе.

«В связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма мы даже не знаем масштабы преступлений, которые не имеют сроков давности. Достаточно большое количество женщин не являются посторонними наблюдателями в этой борьбе Украины за независимость. Они принимают участие в мирных переговорах, служат в ВСУ, большинство волонтерских групп состоят из женщин и организаций которые оказывают помощь как военным, так и гражданским гражданам. Кроме того, много женщин работают в СММ ОБСЕ», – сказала она.

«Один из кричащих случаев именно сексуального насилия – попытка изнасилования произошла в мае 2017 года, когда пьяные боевики пытались изнасиловать гражданского наблюдателя СММ ОБСЕ. Когда в Минской группе мы поднимали этот вопрос, от россиян мы услышали, что это просто разница в ментальности, красивая женщина, боевики хотели взять номер телефона и познакомиться», – продолжила Геращенко.

По ее словам, согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о более 30 таких инцидентов, зафиксированных по обе стороны линии разграничения на Донбассе, начиная с марта 2014 года по январь 2017 года, а в период с 16 августа по 15 ноября 2018 года – 40 таких нарушений, в частности сексуального насилия во время незаконного удержания.

«Учитывая тот факт, что ограничен доступ к оккупированным территориям, к заложникам, в тюрьмы, во время освобождения заложников, которое состоялось в декабре 2017 года, 12 из освобожденных признались, что они также были жертвами подобных преступлений», – напомнила первый заместитель главы Верховной Рады Украины.

Геращенко также подчеркнула, что вся информация о преступлениях, связанных с сексуальным насилием на Донбассе, передавалась в международные инстанции ООН. Она обратилась к украинским дипломатам с просьбой уделять этой теме особое внимание.