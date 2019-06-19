На Донетчине пьяный конфликт закончился поножовщиной. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) ссора двух мужчин закончилась поножовщиной. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что правоохранители привлекают к ответственности жителя Покровского района, который ударил ножом своего нового знакомого.

«В минувшую субботу в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение от работников "скорой помощи" о том, что ими был госпитализирован 37-летний местный житель с ножевым ранением. В ходе проверки было установлено, что утром мужчина познакомился с 55-летним жителем г. Родинское. Мужчины начали распивать спиртное. Однако через некоторое время между ними возник конфликт, в ходе которого разъяренный житель Родинского достал из кармана нож и ударил им своего нового товарища», – рассказали в полиции.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.