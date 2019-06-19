В «ДНР» за выходные дни произошло 29 ДТП. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек травмированы, а также 22 ДТП без пострадавших, в которых транспортные средства получили механические повреждения. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий произошла 15 июня в Никитовском районе Горловки – водитель мотоцикла Delta не справился с управлением и опрокинулся.

«17 июня на автодороге Шахтерск – Амвросиевка вблизи с. Малоорловка Шахтерского района водитель мотоцикла Viper – V200M не учел дорожную обстановку, потерял контроль над транспортным средством, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения», – сказано в сообщении.

Кроме того, с 15 по 17 июня 2019 года в «ДНР» зафиксировали 510 фактов нарушения ПДД, в т. ч. отстранили от управления транспортом 62 лица, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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