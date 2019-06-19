Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной по вопросу Донбасса. Новости

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной, чтобы обсудить, как прийти к миру на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Сената США.

По словам спецпредставителя Госдепа США, РФ в последние 18 месяцев «не выражала интереса к прогрессу» в вопросах Донбасса.

«Я хотел бы встретиться с моими российскими коллегами в ближайшее время», – отметил Волкер.

«Я готов встретиться с ними, чтобы обсудить путь вперед, если Россия серьезно настроена на прогресс», – добавил он.

Волкер считает хорошим первым шагом со стороны России, если в РФ освободят украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, в соответствии с решением Международного трибунала.

«Мы надеемся, что Россия наконец выберет мир и будет работать с нами, чтобы положить конец боевым действиям», – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

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