Пострадавший получил множественные переломы: Полиция ищет очевидцев ДТП в Краматорске. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители ищут свидетелей ДТП, которое произошло вечером 18 июня по ул. Юбилейной. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

«18 июня около 21:15 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ 211140", двигаясь по улице Юбилейная в районе опоры ЛЭП № 92 совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 40-летний пешеход получил множественные переломы. Водитель остался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

«Следователь обращается ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 0509880593 или 102», – добавили в пресс-службе.