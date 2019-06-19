Воронка от ракеты в 30-ти метрах от дома: НВФ обстреляли жилые кварталы Золотого-4 (Фото). Новости

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии разграничения. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Золотое-4 (Луганская обл.).

Очередной обстрел был осуществлен 18 июня примерно в 14:00. НВФ с направления Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4, применив ПТРК. На месте обстрела в 30 м от жилого дома образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты.