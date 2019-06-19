В Мариуполе пьяный водитель на легковом авто въехал в автобус (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Сегодня утром в Приморском районе по пр. Лунина произошло столкновение между автомобилем Daewoo и автобусом Iveco. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили, что водитель легковушки не придерживался безопасной скорости и дистанции. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось в дальнейшем результатом драгера в 1,33 промилле», – сообщили в полиции.

Там добавили, что, несмотря на то, что водитель и пассажир были не пристегнуты и травмировались, от помощи медиков, прибывших на вызов, они оба отказались.

Патрульные составили административные протоколы за совершение ДТП и езду в нетрезвом виде на 33-летнего водителя легкового авто.

Читайте также: