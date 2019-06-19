На Донетчине сбили пожилую женщину на скутере (Фото). Новости

На привокзальной площади Славянска (Донецкая обл.) водитель автомобиля сбил женщину на скутере и уехал с места ДТП. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Сообщается, что владельцем автомобиля оказался 71-летний местный житель. Теперь ему грозит ограничение свободы и лишение права управлять транспортными средствами.

«В половине десятого у железнодорожного вокзала Славянска произошло дорожно-транспортное происшествие. При выезде со стоянки автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся задней частью с проезжающим скутером. Последним транспортным средством управляла женщина 1949 года, которая при падении получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также добавили, что в нарушение требований правил дорожного движения, водитель с места ДТП скрылся, но позднее его личность была установлена. Им оказался местный житель 1947 года рождения.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

В настоящее время Славянским отделом полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).