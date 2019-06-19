Гройсман предлагает на 50% сократить районные и областные госадминистрации. Новости

Кабинет министров Украины предлагает сократить на 50% районные и областные государственные администрации и закрепить в Конституции право местных жителей избирать руководителей своих регионов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июня, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, такая инициатива правительства в рамках процесса децентрализации должна быть проголосована в Верховной Раде не менее 300 народными депутатами, чтобы закрепить ее в Конституции Украины.

«Главы громад, которых люди избирают, говорят о том, что в одних регионах и районах ситуация намного лучше с объединением, а в других районах есть огромные проблемы, и эти проблемы им создают как раз государственные чиновники на местах – районные государственные администрации, которые не дают возможности объединяться громадами, становиться сильнее», – пояснил Гройсман.

Он напомнил, что децентрализация проводится более 3-х лет, и добавил, что сейчас стоит вопрос об оптимизации количества государственных чиновников с 1 января 2020 года на 50%. «Но за исключением социальных служб, за исключением двух регионов – Донецкой и Луганской областей, поскольку там есть специальные вопросы, там работают военно-гражданские администрации, а все, что касается органов социальной защиты, они несут очень важную функции и должны быть сохранены. Все остальные должны быть оптимизированы», – заявил премьер-министр.

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