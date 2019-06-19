В Минске собрались переговорщики: Обсуждают урегулирование на Донбассе. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «все профильные подгруппы приступили к работе на Минской площадке».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочие группы по гуманитарным и экономическим вопросам и по вопросам безопасности начали работу в Минске».

Напомним, предыдущая встреча ТКГ состоялась 5 июня.