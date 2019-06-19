СБУ пресекла деятельность разветвленной сети российских агитаторов (Видео). Новости

Служба безопасности Украины во время выполнения задач по обеспечению информационной безопасности выявила и пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в интересах России в нескольких областях страны. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, сеть агитаторов имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, управление нею осуществлялось с территории Российской Федерации.

«Агитаторы, используя социальную сеть Facebook, а также запрещенные в Украине ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники", распространяли информационные материалы деструктивного характера. Они, в частности, распространяли публикации с призывами к искусственному расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также осуществляли среди пользователей социальных сетей подбор единомышленников для привлечения их к противоправной информационной деятельности», – говорится в сообщении.

«От российских кураторов задачи были направлены на радикализацию общественных настроений в государстве во время выборов в Верховную Раду Украины, в частности, через распространение дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц к протестным действиям», – сообщили в СБУ.

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