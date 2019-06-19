Дорожники показали, как идет ремонт на трассе Доброполье – Краматорск (Фото). Новости

В Донецкой области на маршруте сообщением Славянск – Мариуполь (через Доброполье) уже частично отремонтирован участок между Андреевкой и Сергеевкой сообщением Доброполье – Краматорск. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области на своей странице в Facebook.

«Вы видите расширенную проезжую часть с усиленной дорожной одеждой. Протяженность участка, где продолжается капитальный ремонт, составляет, напомним, 8,4 км. На сегодня 2,6 км проезжей части полностью отремонтировано», – говорится в сообщении..

Уточняется, что указанный участок является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье –Лиман.

Источником финансирования ремонта является Государственный дорожный фонд.