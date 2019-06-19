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Иван Ордец покидает «Шахтер». Новости

Иван Ордец покидает «Шахтер»

19.06.19 13:37dnews.dn.uaНовости

Иван Ордец. Фото: официальный сайт ФК «Шахтер».

Защитник ФК «Шахтер» Иван Ордец покидает клуб на правах свободного агента. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «горняков».

«Воспитанник Академии в клубе с 9 лет. В первой команде "Шахтера" Ордец дебютировал 27 июля 2014 года, а всего провел 99 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и завоевал с "оранжево-черными" 10 трофеев (3 чемпионства, 4 Кубка и 3 Суперкубка). ФК "Шахтер" благодарит Ивана за игру, профессионализм, характер и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – отмечается в сообщении.

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