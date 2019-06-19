Иван Ордец покидает «Шахтер». Новости

Защитник ФК «Шахтер» Иван Ордец покидает клуб на правах свободного агента. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «горняков».

«Воспитанник Академии в клубе с 9 лет. В первой команде "Шахтера" Ордец дебютировал 27 июля 2014 года, а всего провел 99 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и завоевал с "оранжево-черными" 10 трофеев (3 чемпионства, 4 Кубка и 3 Суперкубка). ФК "Шахтер" благодарит Ивана за игру, профессионализм, характер и самоотдачу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – отмечается в сообщении.