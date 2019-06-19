В Донецке и Макеевке сообщают об авариях (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сегодня, 19 июня, произошло два ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут местные жители, одна авария произошла в Донецке вблизи авторынка в районе ж/д вокзала: столкнулись два легковых авто.

Еще одна авария сегодня произошла в Макеевке: утром в районе МИСИ (Макеевского инженерно-строительного института) столкнулись два автомобиля.

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