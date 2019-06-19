Розенко напомнил о процессе монетизации льгот. Новости

В Украине с 1 октября начнется процесс монетизации льгот, который будет проходить параллельно с переоформлением субсидий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июня, в ходе заседания правительства напомнил вице-премьер министр Украины Павел Розенко.

«Мы прошли этап монетизации субсидии. Я просто напомню, что с 1 октября у нас стартует, во-первых, переоформление субсидий на новый период, но мы начинаем систему монетизации всех льгот», – сказал он.

«Это принятое решение, и начинается процесс монетизации всех льгот, что тоже увеличит нагрузку на управления социальной защиты», – добавил Розенко.

В связи с этим он обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой дать протокольное поручение Министерству социальной политики и Министерству финансов проанализировать систему оплаты труда в органах соцзащиты населения, чтобы можно было поднять зарплату социальным работникам в пиковые периоды нагрузки.

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