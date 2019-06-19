В Дружковке тариф на воду хотят увеличить в три раза: Люди протестуют (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) планируется повышение стоимости услуг водоснабжения – тариф хотят увеличить в три раза. Местные жители вышли на митинг, протестуя против повышения.

КП «Компания "Вода Донбасса"», в состав которой входит водоканал Дружковки, инициировало повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Стоимость кубометра воды может вырасти до 71,08 грн, если инициативу водоснабжающей организации поддержит Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Расчеты уже направлены в НКРЭКУ.

В водоканале пояснили: с 1 января 2020 года планируется поднять тариф до 71,08 грн: сюда входит стоимость водоснабжения в размере 36,71 грн и водоотведения – 34,37 грн. Сейчас 1 куб. м воды со стоками стоит 26 грн – после повышения в 2018 году.

При этом водоканал ввел круглосуточную подачу воды в городе (кроме частного сектора), предварительно забрав на баланс 8 малых насосных станций. Для обеспечения процесса круглосуточной подачи воды штат предприятия увеличили на 24 человека, перестроили основной водопроводный узел, провели переналадку систем водоснабжения в микрорайонах. В результате вырос объем подаваемой на город воды, расход электроэнергии, затраты ГСМ, а тариф остался прежним.

За 4 месяца 2019 года убытки предприятия составили 7,6 млн грн.

Дружковчане с повышением не согласны. Жители города 18 июня провели акцию протеста у стен исполкома, в которой участвовали примерно 70 человек. Собравшиеся на мирный пикет дружковчане выразили свое несогласие с перспективой резкого повышения цены на воду. Люди считают несправедливым и необоснованным подобное повышение, приводят в пример значительно более низкие тарифы в других городах.

Митингующие затронули темы подорожания воды, введения графика подачи воды в поселки, неудовлетворительной работы КП «Комсервис».

Ситуацию с протестующими обсудил заместитель городского головы Петр Крамской. Акцию протеста завершили сбором подписей под резолюцией, которая будет направлена президенту Украины, СБУ, НКРЭКУ, руководству КП «Компания "Вода Донбасса"».

По материалам: Дружковка на ладонях

Читайте также: