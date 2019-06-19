Катастрофа MH17: В Bellingcat назвали имена виновных. Новости

Непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов «ДНР» и «ЛНР». Их имена указаны в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, опубликованном 19 июня, сообщает «Сегодня».

«Мы постарались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ, которые ранее были неизвестны широкой общественности. В этом докладе приводится контекст перехваченных телефонных переговоров и устанавливаются новые потенциальные подозреваемые в сбивании MH17», – говорится в сообщении.

Исследователи утверждают, что за неверное определение MH17 в качестве цели для ЗРК «Бук», сопровождение и развертывание ракетной установки несут ответственность Леонид Карченко («Крот»), Эдуард Гилазев («Рязань»), Олег Шарп («Змей»), Сергей Поваляев («Боцман»), Валерий Стельмах («Наемник»), Игорь Украинец («Минер») и Александр Семенов («Саныч»), генерал-майор Сергей Дубинский, его заместитель, подполковник запаса российских Военно-десантных войск Олег Пулатов («Гюрза», «Халиф»).

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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