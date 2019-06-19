Кабмин подает президенту очередных глав облгосадминистраций на увольнение. Новости

Кабинет министров Украины подает президенту Владимиру Зеленскому очередное представление об увольнении глав облгосадминистраций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июня, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы в очередной раз сегодня подаем ряд глав государственных областных администраций президенту на увольнение. Буквально вчера мы получили от администрации президента предложения, чтоб мы их рассмотрели, по 5 главам областных государственных администраций», – сказал он.

При этом вице-премьер министр Украины Павел Розенко предложил не принимать кадровые вопросы по назначению новых губернаторов, а назвать их фамилии и пригласить для публичного обсуждения их кандидатур в Кабинет министров на следующее заседание правительства.

Премьер-министров Украины с таким предложением согласился. «Лайв так лайв», – отметил Гройсман. Однако он не уточнил, кого правительство предлагает президенту уволить, а кого глава государства предлагает назначить на должности глав областных государственных администраций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил и отстранил от выполнения обязанностей 15 глав областных администраций.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров подал президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций, в том числе – Донецкой области.

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