В Киеве погиб координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук. Новости

Сегодня, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. Об этом сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко в своем Twitter.

«Час назад, у себя дома, при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать...», – написал Геращенко.

Скриншот: Twitter Антона Геращенко

Факт смерти Дмитрия Тымчука подтвердил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Подтверждаем факт смерти Дмитрия Тымчука. Остальные подробности будут позже», – сказал Тракало в комментарии «Укринформу».