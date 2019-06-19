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ВНО-2019: Две школьницы из Донетчины набрали по 200 баллов. Новости

ВНО-2019: Две школьницы из Донетчины набрали по 200 баллов

19.06.19 18:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области две школьницы набрали максимальные 200 баллов по результатам внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе. Об этом сегодня, 19 июня, на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области – ученица Волновахской общеобразовательной школы № 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персани», – написал Куць.

Ранее сообщалось, что в Луганской области основная сессия ВНО-2019 завершилась тестированием по химии. 

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