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В Украине более 230 тыс. семей смогут воспользоваться «теплыми кредитами», – Зубко. Новости

В Украине более 230 тыс. семей смогут воспользоваться «теплыми кредитами», – Зубко

19.06.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Правительство Украины направило 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом сегодня, 19 июня, на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, это даст возможность получить кредиты более 230 тыс. семей. «Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тыс. семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн», – сообщил Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы «теплые кредиты» ею воспользовались почти 600 тыс. семей.

Параллельно ей работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3 тыс. заявок в год.

Ранее сообщалось, что в Украине почти 500 млн грн «теплых кредитов» уже выдано семьям на энергоэффективные мероприятия в этом году.

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