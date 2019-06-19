В Украине более 230 тыс. семей смогут воспользоваться «теплыми кредитами», – Зубко. Новости

Правительство Украины направило 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом сегодня, 19 июня, на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, это даст возможность получить кредиты более 230 тыс. семей. «Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тыс. семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн», – сообщил Зубко.
По словам чиновника, за время работы программы «теплые кредиты» ею воспользовались почти 600 тыс. семей.
Параллельно ей работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов. В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3 тыс. заявок в год.
Ранее сообщалось, что в Украине почти 500 млн грн «теплых кредитов» уже выдано семьям на энергоэффективные мероприятия в этом году.
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