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ДТП на Луганщине: Госпитализирован велосипедист. Новости

ДТП на Луганщине: Госпитализирован велосипедист

19.06.19 16:47dnews.dn.uaНовости

Фото: отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области

Сегодня, 19 июня, в Рубежном (Луганская обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием велосипедиста. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.

Происшествие произошло на перекрестке проспекта Победителей и улицы Менделеева. «По предварительной информации водитель автомобиля Honda, поворачивая налево, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который ехал в попутном направлении по главной дороге», – говорится в сообщении.

Пострадавший велосипедист был госпитализирован.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, до приезда которой осуществляли охрану места происшествия.

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