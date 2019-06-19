ДТП на Луганщине: Госпитализирован велосипедист. Новости

Сегодня, 19 июня, в Рубежном (Луганская обл.) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием велосипедиста. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Луганской области.
Происшествие произошло на перекрестке проспекта Победителей и улицы Менделеева. «По предварительной информации водитель автомобиля Honda, поворачивая налево, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который ехал в попутном направлении по главной дороге», – говорится в сообщении.
Пострадавший велосипедист был госпитализирован.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, до приезда которой осуществляли охрану места происшествия.
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