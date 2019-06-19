Волкер пояснил, почему нельзя отказываться от Минских соглашений. Новости

Минские соглашения направлены на достижение очень важной цели. Единственное, что мешает Минским соглашениям, – это отсутствие политической воли Российской Федерации выполнять их. Об этом на слушаниях в Сенате на тему «Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России» заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Укринформ».

«Очень важно, чтобы Минские соглашения сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого», – заявил он.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские соглашения базой для сохранения санкций Евросоюза.

Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира. «Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечение гуманитарного доступа – все эти вещи необходимы для принятия решений», – подчеркнул он.

По словам дипломата, «Минску» не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, которая отрицает свою ответственность в этом процессе.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной, чтобы обсудить, как прийти к миру на Донбассе.

Напомним, сегодня, 19 июня, в столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы.

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