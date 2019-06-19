Строить мосты, а не стены: Правозащитники провели акцию под Кабмином в поддержку переселенцев (Фото). Новости

Сегодня, 19 июня, в Киеве перед зданием Кабинета министров Украины члены Коалиции общественных организаций, занимающихся правами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий, провели акцию – построили символическую кирпичную «стену», чтобы напомнить о пострадавших от конфликта на Донбассе, и призвали правительство «строить мосты, а не стены». Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Правительство не хочет видеть в переселенцах и жителях оккупированных территорий граждан Украины, и продолжает создавать для них дополнительные проблемы», – заявили правозащитники.

По словам исполнительного директора ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"» Татьяны Дурневой, подобная акция уже проходила в 2016 году. Тогда правозащитники протестовали против дискриминационного порядка социальных выплат для ВПЛ. «Прошло 3 года. Вместо налаживания связей с жителями временно оккупированных территорий – драконовский порядок перевоза товаров и вещей через линию соприкосновения, вместо социальной защиты пострадавших граждан – унизительные проверки. Мы уверены, что Кабмин может успеть принять необходимые проекты постановлений, чтобы построить мост в будущую реинтеграцию вместо того, чтобы укреплять стену», – заявила она.

Как отметила юрист Благотворительного фонда «Восток-SOS» Ольга Аношкина, к социальной политике Украины относительно пострадавшего от конфликта населения приковано внимание всего мира. По ее словам, международное сообщество постоянно критикует государство за «нелепые шаги и неуместны ограничения». «С 2014 года и до сих пор мы имеем механизм выплаты пенсий, по которому жители оккупированных территорий должны становиться на учет в качестве переселенцев. Это заставляет людей получать справки ВПЛ даже в случае, если они не переезжали, регулярно пересекать линию соприкосновения и подвергаться опасности. К сожалению, нам приходится слышать о смертях пенсионеров в очередях на КПВВ. Именно поэтому создание действенного и не дискриминационного механизма выплаты пенсий жителям оккупированных территорий до сих пор остается насущной задачей», – говорит юрист.

Правозащитники отмечают, что не может справиться государство и в случае уничтоженного имущества. По информации правового аналитика Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Елены Шишкиной, только на территории, контролируемой правительством, вдоль линии разграничения расположено около 20 тыс. поврежденных или разрушенных домов. Часть из них была восстановлена, и в основном за счет самих владельцев. «За разрушенные дома владельцы не получили компенсаций до сих пор. Даже если они подали в суд, и получают решения в свою пользу, то эти решения просто не выполняются. Чтобы сдвинуть эту ситуацию, следует создать единый реестр поврежденного и разрушенного жилья, разработать методологию определения степени повреждений, оценки имущества и, конечно, разработать процедуру выплаты компенсации пострадавшим лицам», – рассказала она.

Юрист Общественной организации «Крым-SOS» Ольга Куришко считает, что уважение к правам и свободам поможет сохранить контакт с жителями временно неподконтрольных украинской власти территорий. «Мы всегда говорим о том, что главной задачей государственной политики является поддержание контакта с гражданами, понимание их потребностей и быстрое реагирование на них. Когда человек не может перевезти свои личные вещи с оккупированных территорий, или точнее может только то, что разрешено законом, это вряд ли помогает адаптации на новом месте или строительству мостов», – подчеркнула она.

Юрист добавляет, что это же касается и обустройства пропускных пунктов и создания сервисных зон. Справедливая и дружественная политика государства может стать проявлением открытости к пострадавшим от конфликта гражданам.

Во время акции правозащитники озвучили требования как к Кабинету министров, как коллегиальному органу, так и к конкретным министерствам, в частности, Министерству внутренних дел, социальной политики, юстиции, образования и науки, Пенсионному фонду и другим органам власти. Эти требования были переданы правительству Украины.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 июня, учтены 1 млн 385 тыс. 031 переселенец из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в ООН постоянно заявляли о нарушении прав человека в вопросах пересечения линии разграничения и выплаты пенсий.

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