Катастрофа МН17 над Донбассом: Названа дата суда в Гааге над подозреваемыми в трагедии. Новости

Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17, сбитого над Донбассом, начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10:00. Об этом сегодня, 19 июня., в Нидерландах заявил глава Совместной следственной группы (ССГ) прокурор Фред Вестербейке, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола… Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра», – сообщил Вестербейке.

Кроме того, он обратился к подозреваемым с призывов присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Также, он предупредил, что «суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать».

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 июня, в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, были опубликованы имена девяти человек – российских военнослужащих и членов «ДНР» и «ЛНР», которые непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Также, 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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