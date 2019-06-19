МН17: Стали известны имена четырех человек, причастных к авиакатастрофе над Донбассом. Новости

В Нидерландах сегодня, 19 июня, прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Он сообщил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск. Об этом он заявил на брифинге Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 в Нидерландах, передает «УНН».

«На основании расследования JIT мы решили привлечь к ответственности 4 подозреваемых в сбитии рейса MH17... Сегодня мы выдадим 4 международных ордера на арест четырех подозреваемых, которых мы привлечем к ответственности. Они также будут помещены в национальный и международный список разыскиваемых лиц. Это Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко», – отметил прокурор.

Вестербеке призвал также возможных свидетелей сообщить любую информацию, которая могла бы помочь следствию. Он сообщил, что расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 июня, в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, были опубликованы имена девяти человек – российских военнослужащих и членов «ДНР» и «ЛНР», которые непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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