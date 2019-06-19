РФ остается основным препятствием для реализации Минских соглашений, – Волкер. Новости

Российская Федерация остается главным препятствием для воплощения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. В свою очередь Украина делает все, что в ее силах для соблюдения минских договоренностей. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в Комитете по международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки передает «Deutsche Welle».

По его словам, Россия продолжает «поддерживать свои марионеточные режимы» «ДНР» и «ЛНР» и остается «основным препятствием на пути к воплощению минских договоренностей» для урегулирования конфликта на Донбассе.

Волкер отметил, что недавнее провокационное решение Москвы выдавать паспорта РФ украинским гражданам, проживающим на территории Донбасса, является еще одним препятствием на пути к выполнению минских соглашений.

Также, спецпредставитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает деятельность Германии и Франции в «нормандском формате», а также работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Кроме того, Волкер считает, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины создает хорошую возможность активизировать попытки по прекращению конфликта, который продолжается уже пять лет. И Вашингтон уже призвал Москву воспользоваться этим шансом. По его мнению, первым шагом для РФ могло бы стать освобождение кораблей украинских ВМС и их экипажей, которые были задержаны Россией в ходе инцидента в Керченском проливе прошлой осенью.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной, чтобы обсудить, как прийти к миру на Донбассе.

Напомним, сегодня, 19 июня, в столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы.

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