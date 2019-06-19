В Мариуполе должников отключают от водоснабжения (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) «Горводоканал» отключает абонентов с большой задолженностью от водоснабжения. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, подобные меры были приняты сегодня, 19 июня, в отношении жителей ул. Запорожской Кальмиусского района города.

Как рассказала начальник отдела реализации услуг и сбора доходов «Горводоканала» Ирина Песоцкая, владельцы одного из частных домов не оплачивают услуги за водоснабжение с 2016 года. На сегодняшний день их задолженность перед предприятием составляет 17 тыс. грн.

«Мы неоднократно приходили по данному адресу, но они не шли на контакт и не открывали двери. Мы регулярно напоминаем абонентам, что у них есть большая задолженность и ее необходимо своевременно погасить. Обязательно с каждой квитанцией приходит уведомление о наличии задолженности», – прокомментировала Песоцкая.

Также, жителям с большой задолженностью предлагают заключить договор на реструктуризацию долга, позволяющую выплачивать сумму задолженности частями. Если же платить отказываются, то водоканал имеет право отключить дом от водоснабжения.

«После отключения абонент обязан оплатить подключение воды и заключить договор на реструктуризацию долга, либо погасить задолженность в полном объеме», – отметила начальник отдела реализации услуг и сбора доходов.

По информации горсовета, на сегодняшний день дебиторская задолженность со стороны жителей коммунальному предприятию составляет 93 млн грн.

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