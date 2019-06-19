В «Л-ДНР» амнистируют заключенных за согласие воевать в рядах НВФ. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей передовые подразделения незаконных вооруженных формирований (НВФ) пополняются участниками из числа бывших заключенных, которых амнистируют за согласие проходить «военную службу». Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование руссийско-оккупационных войск принимает меры для поддержания высокой готовности передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации к применению», – сказано в сообщении.

В частности, введена практика проведения досрочных ротаций военных, у которых отмечается снижение уровня морально-психологического состояния и нежелание выполнять задания на передовых позициях.

В то же время, по данным ГУР, в передовых подразделениях НВФ растет количество военных из числа бывших заключенных колоний, которых освобождают по амнистии за согласие проходить «военную службу».

«При этом, российские оккупационные администрации отдельных осужденных мотивируют т. н. "изменениями в законодательстве", которые позволят восстанавливать их в лишенных ранее воинских званиях», – отмечается в сообщении.