В Мариуполе возле многоэтажки обнаружили убитую женщину. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 19 июня, возле одного из многоэтажных домов Центрального района обнаружили убитую женщину с множественными ножевыми ранениями. Полицейские установили подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, пообщавшись с местными жителями оперативники выяснили, что была убита 49-летняя местная жительница. По предварительной информации, между женщиной и ее приятелем возник конфликт, из-за которого мужчина ударил ее ножом. Сейчас правоохранители опрашивают его и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме того, полицейские нашли свидетелей, которые рассказали, что накануне происшествия, видели конфликт между женщиной и еще одним мужчиной.

Менее чем за час подозреваемый в убийстве был установлен. Им оказался местный житель 1971 года рождения. «По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.