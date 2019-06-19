В школах Украины появится сетевая форма образования. Новости

В Украине с июля школы смогут организовывать для детей сетевую форму получения образования – это позволит предлагать ученикам более интересные формы обучения. Также, предложены новые подходы к работе вечерних школ. Это предусмотрено Положением об институциональной форме получения общего среднего образования*, которое вступит в силу 1 июля, передает «Юрлига».

По словам Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, сетевая форма получения образования дает школе реальный инструмент для взаимодействия с заведениями культуры, физкультуры и спорта, межшкольными ресурсными центрами и другими образовательными учреждениями.

Обучение по сетевой форме может организовываться как для всего класса, так и для отдельных учеников, которые уже где-то дополнительно учатся.

Предложить педагогическому совету школы внедрить сетевую форму могут как ученики и родители, так и педагоги, и другие заведения. Механизм заключается в следующем: базовое заведение и партнер заключают договор, в котором будет определена образовательная программа, механизмы финансирования, использование ресурсов и другие условия их сотрудничества.

Кроме того, изменен и подход к работе вечерних школ. Министр пояснила, что до этого времени ученики, которые не могли учиться по дневной форме, делали это только в вечерних школах. Теперь, на вечерней форме обучения можно будет получить образование с 14 лет в любой обычной школе, которая откроет на своей базе такую форму обучения. Также, образование можно будет получить ускоренно в 10-11 (12) классах, но только если ученик продемонстрирует достаточный и высокий уровень успеха в обучении (от 7 и до 12 баллов).

Для вечерних школ это означает, что они смогут продолжить функционировать как заведения общего среднего образования, в которых организована вечерняя форма получения образования.

Помимо этого, для реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося могут быть созданы условия для обучения по индивидуальному учебному плану.

* Приказ МОН от 23 апреля 2019 года № 536 был зарегистрирован в Минюсте 22 мая.

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