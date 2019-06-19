На Луганщине обнаружили нелегальный канал поставок топлива из РФ. Новости

В Луганской области налоговая милиция совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничниками обнаружили и ликвидировали канал незаконных поставок топлива из России. Горючее подавалось через подземный трубопровод. Ведется расследование. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

«В рамках проведения операций "Бастион", "Акциз-2019" и "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) в непосредственной близости от государственной границы Украины разоблачили и пресекли функционирование незаконного канала поставки на территорию Украины (вне таможенного контроля) с РФ горюче-смазочных материалов», – говорится в сообщении.

По информации фискальной службы, были обнаружены подземный трубопровод длиной около 1 км, который вел в сторону государственной границы Украины, резервуар для накопления горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудование для их перекачки, автомобиль, который использовался для незаконной перевозки горючего с места перекачивания к базе накопления, и 12 тыс. л дизельного топлива.

Все обнаруженные товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью 1,2 млн грн изъяты и переданы на ответственное хранение.

Продолжается расследование уголовного производства.

Следует отметить, что санкция ч. 1 ст. 204 УК Украины предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение воли на срок до 3 лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.