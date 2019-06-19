Ремонт водопровода: Прифронтовой Торецк и прилегающие поселки останутся без воды. Новости

Завтра, 20 июня, в прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) будет приостановлена ​​подача воды в городскую систему водоснабжения в связи с ремонтом водопровода. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации города Торецк.

«Наконец после месяца переговоров получен долгожданный режим "тишины" и уже с 20 июня ремонтная бригада Часовоярского РПУ планирует приступить к восстановительным работам на водопроводе Д=900 мм от Горловской фильтровальной станции до г. Торецк. В связи с чем, с 8:30 часов 20 июня до завершения ремонтных работ, будет приостановлена ​​подача воды в городскую систему водоснабжения», – говорится в сообщении.

Так, жителей города и прилегающих поселков просят осуществить необходимый запас воды.

Читайте также: